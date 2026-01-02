إعلان

أطباء بلا حدود: تعرضنا لحملة إعلامية إسرائيلية لتشويه دورنا في غزة

كتب-عبدالله محمود:

09:24 م 02/01/2026

أرشيفية

اتهمت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لأطباء بلا حدود جنان سعد، إسرائيل بتعمد تقويض العمل الإنساني في قطاع غزة ومفاقمة معاناة المدنيين.

وقالت رئيسة المكتب خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إن غياب منظمتهم عن القطاع سيعمق المأساة الإنسانية في غزة.

وأكدت سعد، أن لديهم مخاوف مشروعة بشأن تسليم قوائم بأسماء العاملين بالمنظمة للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لحملة إعلامية إسرائيلية لتشويه دورهم في قطاع غزة.

وأوضحت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لأطباء بلا حدود، أن غيابهم عن قطاع غزة سيحرم نصف مليون فلسطيني من الرعاية الطبية وستكون له عواقب كارثية.

