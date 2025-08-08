أحمد كريمة عن أموال تيك توك والسوشيال ميديا: "حرام وكسب خبيث"

كتبت- داليا الظنيني :

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الكسب الخبيث، وأمرنا بالطيب من الكسب، وأن كل ما يؤدي للحرام فهو حرام، ولذلك نؤكد أن أموال التيك توك والسوشيال ميديا حرام.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره في برنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا الأشياء كارثة، وتتسبب في التدمير الأخلاقي والسلوكي بالمجتمع، وعلى الجميع الحذر منها للحفاظ على أولادنا.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص الذي يطلقون على أنفسهم مشايخ يحصلون على أموال كثيرة من وراء هذه المنصات التي لا نعلم مصدر الأموال الخاص بها يأتي من أين.

وأشار إلى أن الأموال التي تأني لمن يسمون المشايخ وهم ليسوا من الأزهر تفوق المقبول والمعقول، ويكونون ثروات هائلة، ويدخلون في تجارات رهيبة.

وتابع:" أقسم بالله على الهواء أنه يعرف واحد من أتباع هؤلاء يمتلك 70 تاكسي يعملون بشوارع القاهرة، ويمتلك أراضي يقوم ببناء وحدات سكنية عليها".