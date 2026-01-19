مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط التظلم من قرارات الضرائب العقارية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة ٢١ من مشروع قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس، كالتالي:

المادة 21

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًّا.

وجاءت الموافقة بعد حالة من الجدل حول ضوابط الفصل في القرارات، وذلك بعدما طالب النائب ناجي الشهابي عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

واعترضت الحكومة على ذلك؛ حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب إلى المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدًا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تمامًا.