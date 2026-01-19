إعلان

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط التظلم من قرارات الضرائب العقارية

كتب : نشأت علي

12:59 م 19/01/2026

الضريبة العقارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة ٢١ من مشروع قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس، كالتالي:

المادة 21

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًّا.

وجاءت الموافقة بعد حالة من الجدل حول ضوابط الفصل في القرارات، وذلك بعدما طالب النائب ناجي الشهابي عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

واعترضت الحكومة على ذلك؛ حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب إلى المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدًا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تمامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الضرائب العقارية عصام فريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح