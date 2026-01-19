إعلان

بعد توقف البث.. وزير الأوقاف يردد السلام الوطني مع وفود مؤتمر "المهن في الإسلام"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:32 ص 19/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "المهن في الإسلام"، صباح اليوم الإثنين، والذي يعقد لمدة يومَين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الوفودَ من حاضري المؤتمر؛ لترديد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بعد توقف بث السلام الجمهوري.

ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

وقال الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المؤتمر الـ٣٦ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تدور أبحاثه حول خمسة محاور؛ هي: المهن في التاريخ الإسلامي، المهن في تاريخ المسلمين، المهن في حضارات وشعوب العالم، المهن في مصر، مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف نبوي أن المؤتمر يهدف إلى توثيق المهن التي وردت في السنة والتاريخ الإسلامي، وتحليل أثر المهن في النهضة والعمران، ودراسة مفردات الحضاريات المختلفة التي يمكن توطينها في البيئة المحلية المعاصرة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤتمر يشارك فيه ١٨٠ شخصية من أكثر من ٥٠ دولة بأكثر من ٥٠ بحثًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري مؤتمر المهن في الإسلام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتحديد بطل الدوري".. الغندور يكشف موعد جلسة الحكم في قضية بيراميدز
رياضة محلية

"لتحديد بطل الدوري".. الغندور يكشف موعد جلسة الحكم في قضية بيراميدز

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟
رياضة عربية وعالمية

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
شعبة الذهب تكشف سبب قفزة سعر الأوقية عالميا في أول جلسات الأسبوع
اقتصاد

شعبة الذهب تكشف سبب قفزة سعر الأوقية عالميا في أول جلسات الأسبوع
هدير تطلب الخلع بعد عام زواج: "بيحاسبني على كل حاجة"
حوادث وقضايا

هدير تطلب الخلع بعد عام زواج: "بيحاسبني على كل حاجة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح