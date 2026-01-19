انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "المهن في الإسلام"، صباح اليوم الإثنين، والذي يعقد لمدة يومَين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الوفودَ من حاضري المؤتمر؛ لترديد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بعد توقف بث السلام الجمهوري.

ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

وقال الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المؤتمر الـ٣٦ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تدور أبحاثه حول خمسة محاور؛ هي: المهن في التاريخ الإسلامي، المهن في تاريخ المسلمين، المهن في حضارات وشعوب العالم، المهن في مصر، مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف نبوي أن المؤتمر يهدف إلى توثيق المهن التي وردت في السنة والتاريخ الإسلامي، وتحليل أثر المهن في النهضة والعمران، ودراسة مفردات الحضاريات المختلفة التي يمكن توطينها في البيئة المحلية المعاصرة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤتمر يشارك فيه ١٨٠ شخصية من أكثر من ٥٠ دولة بأكثر من ٥٠ بحثًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.