إعلان

عمرو أديب: بقاء المسؤول مرهون بالآداء وليس بالحب والاحترام

كتب : حسن مرسي

11:36 م 18/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استمرار أي مسؤول في منصبه لا يرتبط بالمحبة أو الاحترام أو الرغبات الشخصية، مشيرًا إلى أن المقياس الوحيد هو النجاح والأداء الفعلي في خدمة الوطن.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "ما هو المقياس لاستمرار إنسان من عدمه؟"، مؤكدًا أن هذا السؤال لا يرتبط بأي رغبات أو مشاعر شخصية

وأشاد مقدم "الحكاية" بصفات رئيس الوزراء، واصفاً إياه بالمصري الأصيل، "راجل بيشتغل ليل نهار، خلوق ومؤدب ويراعي الله في وطنه".

وأضاف أديب: "يستمر الإنسان في منصبه إذا كان ناجحًا.. هذا الرجل موجود في منصبه من 2018. سؤال: هل كان ناجحًا؟ إذا كان نعم، ليه التغيير؟".

وتابع: "بَقَاء رئيس وزراء أو وزير لا علاقة له بالمحبة ولا بالاحترام ولا بالرغبات"، موضحًا أن السؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو: "هل هناك من مزيد؟ قد أديت واجبك وعملت دورك في تطوير الوطن؟".

وأشار عمرو أديب إلى أن الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة قد اقترب، مضيفًا: "حتى الآن، علميًا، لا.. أي شيء يمكن أن يحدث في مصر قبل موعده بـ24 ساعة"، مؤكدًا أن القرار النهائي يظل بيد من يعرف ماذا سيفعل.

واختتم أديب حديثه بتوجيه سؤال آخر: "هل هذا الرجل قدّم أداءً يستحق الاستمرار؟"، لافتًا إلى وجود رأي عام يقول إن "مصر مليانة بالكفاءات"، لكنه استدرك بسؤال استنكاري: "طب نجيب كفاءة يقول لك: لا.. واللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب تشكيل الحكومة المصرية مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطائرة خاصة.. محمد إمام يسافر إلى ماليزيا لتصوير مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

بطائرة خاصة.. محمد إمام يسافر إلى ماليزيا لتصوير مسلسل "الكينج"
"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025