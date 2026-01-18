عمرو أديب: بقاء المسؤول مرهون بالآداء وليس بالحب والاحترام

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استمرار أي مسؤول في منصبه لا يرتبط بالمحبة أو الاحترام أو الرغبات الشخصية، مشيرًا إلى أن المقياس الوحيد هو النجاح والأداء الفعلي في خدمة الوطن.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "ما هو المقياس لاستمرار إنسان من عدمه؟"، مؤكدًا أن هذا السؤال لا يرتبط بأي رغبات أو مشاعر شخصية

وأشاد مقدم "الحكاية" بصفات رئيس الوزراء، واصفاً إياه بالمصري الأصيل، "راجل بيشتغل ليل نهار، خلوق ومؤدب ويراعي الله في وطنه".

وأضاف أديب: "يستمر الإنسان في منصبه إذا كان ناجحًا.. هذا الرجل موجود في منصبه من 2018. سؤال: هل كان ناجحًا؟ إذا كان نعم، ليه التغيير؟".

وتابع: "بَقَاء رئيس وزراء أو وزير لا علاقة له بالمحبة ولا بالاحترام ولا بالرغبات"، موضحًا أن السؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو: "هل هناك من مزيد؟ قد أديت واجبك وعملت دورك في تطوير الوطن؟".

وأشار عمرو أديب إلى أن الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة قد اقترب، مضيفًا: "حتى الآن، علميًا، لا.. أي شيء يمكن أن يحدث في مصر قبل موعده بـ24 ساعة"، مؤكدًا أن القرار النهائي يظل بيد من يعرف ماذا سيفعل.

واختتم أديب حديثه بتوجيه سؤال آخر: "هل هذا الرجل قدّم أداءً يستحق الاستمرار؟"، لافتًا إلى وجود رأي عام يقول إن "مصر مليانة بالكفاءات"، لكنه استدرك بسؤال استنكاري: "طب نجيب كفاءة يقول لك: لا.. واللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش؟".