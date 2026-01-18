إعلان

الأربعاء المقبل.. انطلاق البرنامج التدريبي لنواب البرلمان بالأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب : نشأت علي

10:46 م 18/01/2026

كتب- نشأت علي:

أعلنت مصادر برلمانية مطلعة، انطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم الأربعاء المقبل، لمدة 3 أيام علي أن ينتهي يوم الأحد 29 يناير.

وكشفت المصادر، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أخطرت جميع أعضاء البرلمان بموعد البرنامج التدريبي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، وتطوير أدوات العمل التشريعي والرقابي، بما يُسهم في دعم الأعضاء الجدد وتمكينهم من أداء دورهم البرلماني بكفاءة ووعي".

ويتضمن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاور المتنوعة، أبرزها: "تبادل الخبرات مع أعضاء سابقين، مما يساهم في التعرف علي آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسست بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

