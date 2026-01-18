بالأسماء.. مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وجاء التشكيل الكامل كالتالي:

أعضاء لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

1- النائب محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي – مستقبل وطن

2- النائب نادر ناجي حلمي فؤاد خزام – حماة الوطن

3- النائبة رانية عز الدين إبراهيم صدقي – الإصلاح والتنمية

4- النائب علي محمد عبد الرحمن مهران – مستقبل وطن

5- النائب عمرو رشاد علي صالح – حماة الوطن

6- النائب أحمد سمير حامد الحمامصي – الجبهة الوطنية

7- النائب وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر – الشعب الجمهوري

8- النائب طارق أحمد محمد عبد الهادي – مستقبل وطن

9- النائبة أمينة عبد المؤمن محمد النقاش – التجمع الوطني التقدمي

10- النائب حسين أحمد حسين أبو العطا – المصريين

11- النائبة نيفين فارس فايق رزق – العدل

12- النائب محمد أبو العلا عبد المولى رضوان – العربي الديمقراطي الناصري

13- النائب باسل محمد عادل إبراهيم إمام – الوعي

14- النائب ممدوح محمد شعبان اليماني – مستقل