تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ما هو المطلب الأساسي لمصر في مفاوضات سد النهضة؟.. أستاذ موارد مائية يجيب

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن القراءة الفنية للفقرة الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس فهمًا أمريكيًا بأنه من غير المنصف أن تتحكم دولة واحدة منفردة في مصير نهر دولي كالنيل الأزرق الذي يشارك فيه كل من مصر والسودان.

الصحة تحذر من تريند "الشاي المغلي": سلوك خطير يسبب حروقًا تصل للدرجة الثالثة

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من موجة التحديات الخطيرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تريند سكب الشاي المغلي"، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا صحيًا جسيمًا للمواطنين.

محلل سياسي يوضح دوافع ترامب للوساطة في ملف السد الإثيوبي

علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد على عرض ترامب لتقديم دور وساطة جديد في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ شعار "أمريكا أولًا" وإبراز دوره كلاعب دولي فاعل يعمل لصالح مصالح بلاده.

لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المشهد الرياضي المصري يمر بلحظة صعبة، معبرة عن ذلك بعبارة "مصر زعلانة"، مؤكدة أن الحالة السلبية بدأت من من خسارة السنغال مرورًا بتصريحات مدير الكرة حسام حسن ورد الفعل المغربي المبالغ فيه، وصولاً إلى مشكلة المنظومة الرياضية العميقة التي تحتاج لعلاج جذري.

أحمد موسى: الرابع زي الثالث.. ننسى أمم أفريقيا ونركز على كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا لا تُغير شيئًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المركز الرابع يُساوي الثالث من حيث الأهمية.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الوقت قد حان لنسيان أمم أفريقيا والتركيز الكامل على الاستعداد لكأس العالم.