تقدَّم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التهنئة لطلاب ومعلمي الأزهر الشريف الفائزين، لتحقيقهم مراكز متقدمة في مبادرة «الأسبوع العربي للبرمجة» في دورتها الخامسة لعام 2025، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية».

وأشاد رئيس القطاع بهذا الإنجاز المشرف الذي يعكس تميز طلاب ومعلمي الأزهر وقدرتهم على المنافسة والإبداع في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، ودعم المبادرات التعليمية التي تسهم في مواكبة متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية والقيم الثقافية العربية.

وشهدت الدورة الخامسة من المبادرة إقبالًا وتفاعلًا واسعَيْن من مختلف أرجاء الوطن العربي، بمشاركة 18 دولة عربية، وتنوع كبير في الأنشطة والمشروعات المقدمة على المنصة الإلكترونية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ودورهما في خدمة الثقافة العربية، وبعد مرحلة تقييم دقيقة، أعلنت اللجنة العليا للتحكيم نتائج المرحلة الأولى، والتي أسفرت عن تحقيق طلاب ومعلمي الأزهر مراكز متقدمة في عدد من المسابقات.

ففي مسابقة المربي الذهبي، حققت المعلمة عبير محمود محمد سعيد، من معهد دنجواي الأزهري بمنطقة الدقهلية الأزهرية، المركز الأول عن مبادرة «من الأهرامات إلى الخوارزميات»، بينما حصل المعلم صادق مصطفى محمد، من معهد الزهراء الابتدائي بمنطقة دمياط الأزهرية، على المركز الثاني عن مبادرة «كبسولات تعليمية لدعم التعلم النشط»، وجاءت المعلمة فادية شمس الدين محمد، من معهد فتيات بلقاس الإعدادي الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث عن مبادرة «أهم معالم مصر العربية والإسلامية».

وفي مسابقة الفريق الذهبي (أقل من 13 سنة)، حصل فريق معهد بنين فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، تحت إشراف المعلمة مي عادل عبد الله، على المركز الأول، وضم الفريق الطالبين محمد أيمن محمد عبد الله، وأحمد أيمن محمد عبد الله.

وجاء في المركز الثاني فريق معهد دنجواي الابتدائي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، تحت إشراف المعلمة عبير محمود محمد سعيد، وضم الطالبين عمر نصر سعيد، ومحمد هاني، بينما حصد المركز الثالث فريق معهد مجمع مدينة نصر بمنطقة القاهرة الأزهرية، تحت إشراف الأستاذ حسام خطاب، وضم الطالبتيْن رحمة عبد العزيز أحمد، وندى عبد النبي أحمد.

أما في مسابقة الفريق الذهبي (من 13 إلى 18 سنة)، فقد حقق فريق معهد دفشو بمنطقة البحيرة الأزهرية، تحت إشراف المعلمة هبة محمد الحداد، المركز الثاني، وضم الطالبين حمزة محمد السيد، ورزان محمد علي، فيما جاء فريق معهد دراو النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية، تحت إشراف المعلمة سناء محمد مصطفى، في المركز الثالث، وضم الطالبتيْن تسنيم وهب الله عبد المجيد وفاطمة محمد حسب الله.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه النتائج المتميزة تعكس الجهود المبذولة داخل المعاهد الأزهرية لتطوير العملية التعليمية، ودمج التقنيات الحديثة في التعليم، بما يسهم في إعداد جيل مبدع وقادر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، ومؤهل للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل رقمي يخدم المجتمع والثقافة العربية.