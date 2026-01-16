كتب- أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، والحكومة تكشف حقيقة طرح مشروعات لشركة العاصمة بأسعار أقل من المتعارف عليها، و اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تعقد أول اجتماعاتها بالقاهرة، و البابا تواضروس يجري عملية جراحية والكنيسة تصدر بيانًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

أدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

الحكومة تكشف حقيقة طرح مشروعات لشركة العاصمة بأسعار أقل من المتعارف عليها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح مشروعات جديدة بأسعار أقل من المتعارف عليها.

بدء أول اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة

بدأ ظهر اليوم، أول اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة.

البابا تواضروس يجري عملية جراحية والكنيسة تصدر بيانًا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني خضع مؤخرًا لتدخل جراحي بإحدى الكليتين، وذلك في إطار المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية، وبعد إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وظائف جديدة بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل لـ 35 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

الصحة تعلن التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية (CRC)، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «كلين ماكس» (ClinMax) المتخصصة في الأبحاث التعاقدية (CRO)، بعد استكمال كافة إجراءات التسجيل والاعتماد اللازمة.

"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية في أول أسبوع لحملة "الحمى القلاعية"

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار أعمال الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والتي انطلقت السبت الماضي، حيث نجحت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين حوالي 529,500 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى محافظات الجمهورية، حتى الآن، وذلك خلال أسبوع واحد من بدء الحملة.

شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 17 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

