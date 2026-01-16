إعلان

أبرزهم المستشار عبدالمجيد محمود.. من حضر افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم فجرًا؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:41 م 16/01/2026
    افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (2)
    افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (1)
    افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (3)
    افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (6)
    افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (4)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مسجد العزيز الحكيم بحي المقطم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وحضر فاعليات الافتتاح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وقيادات الأزهر والأوقاف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

