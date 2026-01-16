وزير الري يتفقد المنظومة المائية بمحافظة الفيوم

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم محافظة الفيوم حالة المنظومة المائية بالمحافظة والتأكد من سير الأعمال بالمشروعات الجارية.

شهد "سويلم"، بحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، زيارة محطة البطس القديمة، حيث اطلع على موقف تركيب وحدة الطوارئ، واستكمال أعمال تأهيل حوض مص المحطة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ النطاق الشبكي للمحطة. وأكد الدكتور سويلم على أهمية سرعة نقل وحدة الطوارئ من محطة الريان إلى البطس بعد الانتهاء من تجهيز القاعدة الخرسانية، لضمان دخول الوحدة للخدمة بأقرب وقت ممكن وتحسين حالة المياه بالمنطقة.

وشدد على ضرورة إنهاء جميع أعمال الصيانة بالمحطة قبل نهاية فترة السدة الشتوية الحالية، لضمان جاهزية المحطة للموسم الصيفي المقبل.

وتفقد الوزير، أيضًا، أعمال إنشاء سحارة الحيار أسفل مصرف البطس الجاري تنفيذها ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية بمركز طامية. ووجه الدكتور سويلم بضرورة مواصلة الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ لإنهاء المشروع في موعده المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها أجهزة الوزارة بمحافظة الفيوم في صيانة مكونات المنظومة المائية خلال فترة السدة الشتوية، مؤكدًا حرص الوزارة على تجهيز كافة المنشآت استعدادًا للموسم الصيفي القادم.

