الصحة تعلن التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

كتب : أحمد جمعة

01:02 م 16/01/2026

حسام عبدالغفار

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية (CRC)، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «كلين ماكس» (ClinMax) المتخصصة في الأبحاث التعاقدية (CRO)، بعد استكمال كافة إجراءات التسجيل والاعتماد اللازمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إطلاق المركز يمثل خطوة استراتيجية رئيسية تجمع بين القدرات التصنيعية المتقدمة لشركة فاكسيرا والخبرات في الدراسات الإكلينيكية والوبائيات المتطورة، بهدف تسريع تطوير اللقاحات، تعزيز الابتكار الصحي، ودعم البحث العلمي على المستوى الإقليمي والقاري.

في سياق متصل، استقبلت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وفدًا رفيع المستوى من المعهد الدولي للقاحات (IVI) بمقرها الرئيسي في العجوزة، لتعزيز التعاون الدولي في مجال تصنيع وتطوير اللقاحات.

وتعكس هذه الزيارة الثقة الدولية في قدرات فاكسيرا، وتؤكد دورها المحوري في تعزيز الأمن الصحي العالمي، وتنمية القدرات البحثية والإنتاجية، والمساهمة الفعالة في تحسين الصحة العامة عبر القارة الأفريقية.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة فاكسيرا، أن التشغيل الرسمي لمركز الأبحاث الإكلينيكية يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم البحث العلمي وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن زيارة وفد المعهد الدولي للقاحات تمثل خطوة هامة نحو توسيع الشراكات الدولية في هذا المجال الحيوي.

ضم وفد المعهد الدولي للقاحات كلاً من:

• الدكتور جيروم إتش. كيم، المدير العام

• البروفيسور نيكايز ندمبي، نائب المدير العام والمدير الإقليمي لأفريقيا

• السيد سوشانت سهاستربوده، نائب المدير العام

• السيد أونداري موجيني، مدير العلاقات الحكومية لأفريقيا وبرنامج AVEC

بهذه الخطوات، تعزز مصر مكانتها كمركز إقليمي رائد لتطوير وتصنيع اللقاحات، وتدعم جهود القارة الأفريقية في مواجهة التحديات الصحية من خلال البحث العلمي المتقدم والشراكات الدولية الاستراتيجية.

وزارة الصحة والسكان مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية حسام عبدالغفار

