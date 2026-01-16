بعد انقطاع 5 سنوات.. وزير الثقافة يصدر قرارًا بسفر الفائزين بجائزة الدولة

قاد الدكتور سيد عمارة مدير أوقاف الجيزة، صباح الجمعة، حملة تفتيشية مكبرة على مساجد وزوايا المديرية، رافقه خلالها الدكتور محمود خليل وكيل المديرية

بأتي ذلك بعد أيام من تولي الدكتور سيد عمارة منصب وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، خلفا للشيخ خالد خضر الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وقال عمارة في تصريحات له، الجمعة، إن الحملة جاءت برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني.

وتابع ومدير ووكيل مديرية أوقاف الجيزة، ضبط العمل وحسن سيره، مؤكدا على الالتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف، وخاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة من الوقت والموضوع والزي.

وقال مدير أوقاف الجيزة، إن الهدف من التفتيش ليس تتبع الأخطاء ولكن التوجيه، والتصويب.

