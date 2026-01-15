خالد الجندي: الإساءة لأي نبي جريمة عقائدية لا تُقبل

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد من عند الله تعالى، مشيرًا إلى خطورة الاعتقاد بأن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليهما السلام كانا على دين مختلف عن دين الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، أن جميع الأنبياء يتكلمون بأمر الله ووحيه، ولم يخترع أيٌّ منهم دينًا من عنده، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة النمل: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موضحًا أن عظمة الإسلام تكمن في احترامه لكافة الرسالات السماوية، مؤكدًا أن المسلمين لا يطعنون في نبي من أنبياء الله.

وأشار إلى أن الإساءة لأي نبي تُعد جريمة عقائدية لا تُقبل، موضحًا أن من يتجاوز في اللفظ أو يسيء الأدب مع سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يكفر ويخرج من الملة، وتحرم عليه الجنة.

وأضاف أن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء ويعتبرون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم جميعًا، مشيرًا إلى الموقف التاريخي للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود حين قال: "نحن أحق بموسى منهم"، عندما رآهم يصومون يوم عاشوراء احتفاءً بنجاة موسى عليه السلام.

وأكد أن هذه الكلمة تختزل حقيقة الإسلام في احتواء كل الرسالات السماوية، مشددًا على أن مقام الاصطفاء والاختيار عند الله عز وجل يشمل جميع الأنبياء.

اقرأ أيضًا:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة