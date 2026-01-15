إعلان

رئيس الطائفة الإنجيلية يوقّع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الجديدة

كتب : محمد نصار

06:23 م 15/01/2026
وقّع الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، عقد تخصيص الأرض التي منحتها الدولة للطائفة الإنجيلية لبناء

مقر رئاسة الطائفة والكنيسة بالعاصمة الجديدة.

وقع العقد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة، بحضور المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وفيفيان وديع، مدير مكتب رئيس الطائفة الإنجيلية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم حرية العبادة وتمكين المؤسسات الدينية من القيام بدورها الروحي والمجتمعي داخل العاصمة الجديدة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، أن جميع التراخيص اللازمة قد تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، قائلًا: "نبدأ تنفيذ مقر رئاسة الطائفة وبناء الكنيسة بالعاصمة الجديدة، لتكون مساحة فاعلة للخدمة الروحية والمجتمعية، وشاهدًا على شراكة حقيقية في بناء الوطن".

وأضاف: "ما تحقق اليوم هو تأكيد عملي على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في بناء عاصمة جديدة تعكس التنوع الديني وتحترم جميع المصريين".

مقر رئاسة الطائفة والكنيسة بالعاصمة الجديدة. بناء كنيسة بالعاصمة الجديدة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي

