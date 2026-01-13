إعلان

وزير السياحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير الهياكل التنظيمية ولوائح الموارد البشرية

كتب : مصراوي

05:50 م 13/01/2026

شريف فتحي وزير السياحة

القاهرة - مصراوي:

استقبل، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

ووفق بيان اليوم، تناول اللقاء مناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف لوائح الموارد البشرية وتنظيم شؤون العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للانتهاء من جميع التكليفات والمهام المطلوبة في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار توجهات الوزارة نحو توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات الخاصة بالعاملين، والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية، بما يحقق العدالة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع.

وحضر اللقاء من جانب وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذ أحمد عبيد، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشؤون الديوان، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس مصطفى علي الدين، مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

كما حضر من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأستاذة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز لإعادة الهيكلة، والأستاذ عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، والأستاذ محمد حسين، معاون رئيس الجهاز للمتابعة.

شريف فتحي وزير السياحة التنظيم والإدارة

