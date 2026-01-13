تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد والذي يضم عددًا من مباني الوزارات من بينها وزارة الإسكان، والإنتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك لبحث استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأتي أعمال تطوير مربع الوزارات واستغلالها بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال الصندوق السيادي هو العمل على تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص بحق انتفاع وتظل الملكية للدولة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبنى وزارة الداخلية هو النواة لهذه المشروع من خلال تحويله لمشروع فندقي وثقافي، ويجرى العمل على دراسة استكمال تطوير باقي مباني الوزارات.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مربع الوزارات تم الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال مبانيه ودراسة تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية، مشيرًا إلى أنه جار تسليم المباني للصندوق السيادي.

وأشار إلى التعاون والتنسيق التام بين كل الجهات ومن بينها محافظة القاهرة من أجل سرعة استغلال هذه الأصول وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الجهود تتوازى مع جهود تطوير منطقة وسط القاهرة حيث أن الشركة القابضة للتأمين، التابعة للصندوق السيادي، يتبعها 300 مبنى في القاهرة الخديوية وفي الإسكندرية وهذه المباني ليست للبيع والغرض تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه وجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بتطوير المباني حتى تكون جاهزة للاستغلال.

وقال اللواء خالد فودة: هناك مجهودات كبيرة من خلال محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط المدينة، ومربع الوزارات من المشروعات المهمة الجاري العمل عليها لضمان استغلال هذه الأصول.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن استثمار منطقة وسط البلد في القاهرة الخديوية، والاستثمار الأمثل لمقار هذه الوزارات يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، والاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال الصندوق السيادي.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل العمل على حل أي معوقات وبشكل يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة ستقدم كل الدعم المطلوب اللازم لتسهيل الاستثمار في هذه المقرات.

وأكدت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، أن هناك تعاونًا بين الصندوق السيادي ومحافظة القاهرة لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين ودراسة العروض لضمان أفضل استغلال لها وبشكل يعظم العائد منها لصالح الدولة.

