"نقابة الصيادلة": تطبيق التتبع الدوائي يجعل غش الدواء "مستحيلًا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

10:37 م 12/01/2026

الدكتور محفوظ رمزي

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة التتبع الدوائي تعتمد على مراقبة حركة الدواء بشكل كامل بداية من المصنع وحتى وصوله إلى الصيدلية والمستهلك النهائي، موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة هو القضاء على الأدوية المغشوشة والمزيفة وحماية صحة المواطنين.

وأشار "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن منظومة التتبع الدوائي ترصد الدواء في جميع مراحله، بدءًا من التصنيع مرورًا بالتوزيع وحتى نقطة البيع النهائية، مؤكدًا أن هذا النظام يضمن إحكام الرقابة على سوق الدواء بشكل غير مسبوق.

وأوضح، أن نقابة الصيادلة خاطبت الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التتبع الدوائي، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والصيدليات تحتاج إلى التأهيل الفني والتكنولوجي للاشتراك في المنظومة، خاصة أن تطبيقها يتطلب بنية تكنولوجية متطورة واعتمادًا على خدمات الإنترنت، مشددًا على أنه في حال تطبيق منظومة التتبع الدوائي بصورة صحيحة، سيكون من المستحيل تقريبًا تداول أدوية مغشوشة داخل السوق، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل جميع الصيدليات للانضمام للمنظومة بشكل تدريجي.

وتابع: "الصيادلة يُعدون من أكثر الفئات استفادة من تطبيق التتبع الدوائي، حيث تسهم المنظومة في تقليل نسب الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط تسعير الدواء، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية داخل سوق الدواء المصري".

محفوظ رمزي التتبع الدوائي نقابة الصيادلة

