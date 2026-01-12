إعلان

سامح شكري: التنمية الاقتصادية وعوائدها محور عمل مشترك بين البرلمان والحكومة

كتب : حسن مرسي

09:48 م 12/01/2026

وزير الخارجية سامح شكري

أكد النائب سامح شكري أنه يعتز بثقة رئيس الجمهورية التي منحته إياها بتعيينه ضمن مجموعة النواب المعينين الـ28 في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وأمانة غالية يسعى جاهدًا لأن يكون أهلاً لها وليحمل مسؤوليتها على أكمل وجه.

وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الفرصة تمثل له امتدادًا طبيعيًا لمسيرته في خدمة وطنه وشعبه، معربًا عن أمله الصادق في أن يوفقه الله خلال أداء مهامه النيابية في الفصل التشريعي الثالث الحافل بالتحديات والطموحات.

وتابع موضحًا أن العمل داخل قبة البرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة سيركز بشكل رئيسي على الملفات والتشريعات التي تلامس حياة المواطن المصري بشكل مباشر وملموس، وتسهم بشكل فعلي في تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى معيشته والازدهار للمجتمع ككل.

وأشار النائب إلى أن قضايا التنمية الاقتصادية الشاملة، ومدى انعكاس عوائدها الإيجابية على المواطن في حياته اليومية، تمثل محور اهتمام وهدفًا مشتركًا يجمع بين جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها الغاية الأساسية التي يلتقي حولها جميع أعضاء المجلس بغض النظر عن خلفياتهم.

وأوضح أن البرلمان يمثل إحدى الأدوات الفاعلة في تعزيز أواصر التعاون مع نظرائه حول العالم، حيث تسهم المشاركة النشطة في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف مثل الاتحاد البرلماني الدولي.

سامح شكري مجلس النواب التنمية الاقتصادية

