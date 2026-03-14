قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تشهده المنطقة من حروب في غزة وإيران، فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الإستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية مقدرات الشعب المصري.

وأكد الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بدار القوات الجوية، أن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري، فى هذه الظروف.

وتابع: "أعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا وهو أمر؛ لم تكن الدولة ترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة.