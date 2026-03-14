الرئيس السيسي: إطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كتب : أحمد العش

08:47 م 14/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تواصل العمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه وجّه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب المصري.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تؤمن بأن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، موضحًا أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.

السيسي إفطار الأسرة المصرية الرئيس السيسي حزمة الحماية الاجتماعية

