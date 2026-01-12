شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحال الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد سوف تشهد أجواء شتوية مستقرة بدءًا من اليوم، مُؤكدةً أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الأولى"، أن درجات الحرارة تسجل حاليًا معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مُشيرةً إلى أن العظمى في القاهرة ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية.

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر الضحايا

قال الإعلامي عمرو أديب إنه ارتكب خطأ غير مقصود خلال حلقة برنامجه أمس، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرته في لحظة البث المباشر على متابعة الخبر الحزين المتعلق بوفاة 11 عاملًا في حادث طريق المنيا، وانشغاله دون تفكير بالحديث عن هدف التقدم لمحمد صلاح.

وأكد أديب، في تغريده له عبر موقع إكس، أنه يتقدم باعتذار صريح وواضح لأهالي المتوفين، مشددًا على أن الاعتذار واجب كذلك لكل المشاهدين، موضحًا أنه رغم سنوات الخبرة الطويلة، فإن البث المباشر "له فلتاته" على حد تعبيره.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الأول.. غدًا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر صباحَا.

ونص القرار على أن يكون الانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 23 رجب 1447 هـ، الموافق 12 يناير 2026 ميلاديًا.

متحدث الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت لوجهة استثمارية عالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحمل رسالة واضحة باستمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة، مع دعم حكومي كامل لعملية التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن المنطقة تحولت إلى نموذج جاذب للاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن المنطقة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مضيفًا أن ضخ مليارات الجنيهات في البنية التحتية خلال السنوات الماضية جعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على المستوى الإقليمي.

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص

أعلنت منصة مصر العقارية، عن إجراء تحديثات تنظيمية محدودة على آليات العمل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد مواعيد تخصيص الوحدات السكنية الجديدة بعد انتهاء فترة التحديث.

وأكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

