بعد تعيينه بـ"النواب".. تعرف على السيرة الذاتية للمهندس إياد عودة

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:00 ص 12/01/2026

المهندس إياد عودة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين إياد عودة أستاذ الهندسة الكهربائية، عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن إياد عودة التي جاءت كالتالي:-

دكتوراة من قسم الهندسة الكهربائية بجامعة قناة السويس يناير 2017

اختاره الرئيس السيسي بين قائمة 28 عضوا مُعينا في مجلس النواب

عضو في شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين المصرية

عضو جمعية هندسة القوى الكهربائية التابعة لمعهد هندسة الكهرباء

خبير في تسهيل نظم القدرة الكهربائية باستخدام موارد طاقة متنوعة

يمتلك خبرة طويلة في مجال توزيع الشبكات الكهربائية بطاقة الرياح

مُحكّم في المؤتمر الدولي لأنظمة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

عمل بين هيئة التحكيم في مجلة الشبكات الذكية والطاقات المتجددة

ساهم في الإشراف على الرسائل ومشروعات التخرج بجامعة السويس

شارك في مجموعات بحثية في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

ورش عمل وندوات عن موضوعات في الطاقة والرقمنة وملف البيئة

مجلس النواب التعيينات الرئاسية لعام 2026 رئيس الجمهورية تعينات مجلس النواب مجلس النواب الجديد 2026

