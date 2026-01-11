إعلان

محمود سعد عن فوز المنتخب: روح الفريق والحماس أهم من النتيجة -(فيديو)

كتب : أحمد العش

10:54 م 11/01/2026

الإعلامي محمود سعد

تحدث الإعلامي محمود سعد، عن المباراة الأخيرة للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار، مؤكدًا أن روح الحماس والتكاتف بين اللاعبين كانت أهم من النتيجة النهائية.

وقال "سعد"، خلال بث مباشر على قناته الرسمية على يوتيوب: "صحيح إن كل الناس كانت متوترة جدًا، وكان هناك انتقادات حادة تجاه حسام حسن، لكن حسام، عميد الكرة، نزل الملعب وكأنه ماشي في نور الله، وفريقه كان كله متحمس وواحد واحد".

وأضاف أن وحدة اللاعبين وتفاهمهم منذ الدقيقة الأولى كانت السبب في الأداء المميز للفريق، قائلًا: "كل لاعب كان يشعر بالآخر، وكلهم هدفهم تقديم مباراة قوية، مش بس الفوز، والفريق ظهر وكأنه نسيج واحد، وهذا ما صنع الفارق".

وأوضح الإعلامي، أن روح الفريق والحماس المتبادل بين اللاعبين كانت المحرك الأساسي للأداء، قائلًا: "لما يكون عندك التكاتف والوحدة، أي مجموعة تستطيع تحقيق المستحيل، وده اللي حصل مع المنتخب".

وأشاد محمود سعد، بحسام حسن حسن قائلاً: "حتى لو عندي بعض التحفظات على أسلوبه كمدرب، لا يمكن إنكار قدرته على تحريك الفريق وشحن اللاعبين بالحماس، والدموع التي رأيناها بعد المباراة تعكس فرحة حقيقية بالجهد الكبير الذي بذله قبل وأثناء اللقاء".

وتطرق "سعد"، إلى موضوع التحكيم وتقنية الفار، مشددًا على ضرورة دعم الحكام المصريين وتطويرهم، مؤكدًا بقوله: "مشكلتنا مش في الفكرة، إحنا قادرون على إعداد حكامنا، بدل الاعتماد المستمر على حكام أجانب وكأننا نشكك في قدراتهم".

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه مؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد نتائج، قائلًا: "المهم هو أن يعرف الناس كيف يتجمعوا، ويكون لديهم هدف وفكرة واضحة، ويعملوا بروح واحدة، ولما ده يحصل، النتائج الجيدة هتيجي تلقائيًا، لكن الأهم هو الروح والحماس الذي يراه الجمهور".

محمود سعد كوت ديفوار الفوز على كوت ديفوار حسام حسن

