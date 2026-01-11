كشفت مصادر برلمانية، عن ترأس الدكتورة عبلة الهواري، النائبة عن حزب مستقبل وطن، والتي تبلغ من العمر 79 عامًا، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب باعتبارها أكبر أعضاء المجلس سنًا.

وأكدت المصادر لمصراوي، أن النائبة سامية محمود الحديدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا، ستكون معاونة لرئيس الجلسة، لاسيما أنها من أصغر الأعضاء سنًا لكونها مواليد 2000 وتبلغ من العمر 25 عامًا وتعاونها في إدارة الجلسة.

كما تظهر النائبة سجي عمرو هندي عضو مجلس النواب التي تبلغ من العمر 25 عاما، ضمن الأعضاء المرشحين لتولى منصب وكيل مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية باعتبارها الأصغر سنا.

ومن المقرر أن ينطلق مجلس النواب الجديد 2026، غدًا الإثنين 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم 11 يناير الجاري.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية من الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.