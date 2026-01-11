كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



وقالت الهيئة، إن هناك بعض السحب المنخفضة قد تظهر على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- بني سويف الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 05 والعظمى 24 درجة.