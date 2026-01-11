كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول تعليق للمتسابق محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من برنامج "دولة التلاوة"

أعرب القارئ محمد ماهر الشناوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن شكره وامتنانه للمشاركة في برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدًا رضاه التام عن التجربة التي وصفها بالرائعة والمثرية على المستوى الشخصي والمهني.

مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. متحدث الوزراء يوضح التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تشرع في تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء مدينة طبية متكاملة.

"العليا للحج والعمرة" تراجع إجراءات الموسم مع الجهات السعودية.. تفاصيل

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، السبت، إنه بدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة سلسلة من المباحثات واللقاءات المهمة والمكثفة مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج الحالي.

"الصحفيين" تسلّم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر للوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية

سلمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم، أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، وذلك في إطار بدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.

لمدة ٢١ يومًا.. الجيزة: غلق كلي للطريق الدائري "القوس الغربي" بالاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والمشرف العام على تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمحور عمرو بن العاص تحديدًا أعلى الطريق الدائري (القوس الغربي بالاتجاهين).