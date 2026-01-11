إعلان

نشرة منتصف الليل| تفاصيل إنشاء مدينة طبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. وغلق كلي للطريق الدائري "القوس الغربي"

كتب : عمرو صالح

02:00 ص 11/01/2026

القارئ محمد ماهر الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول تعليق للمتسابق محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من برنامج "دولة التلاوة"

أعرب القارئ محمد ماهر الشناوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن شكره وامتنانه للمشاركة في برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدًا رضاه التام عن التجربة التي وصفها بالرائعة والمثرية على المستوى الشخصي والمهني.

مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. متحدث الوزراء يوضح التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تشرع في تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء مدينة طبية متكاملة.

"العليا للحج والعمرة" تراجع إجراءات الموسم مع الجهات السعودية.. تفاصيل

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، السبت، إنه بدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة سلسلة من المباحثات واللقاءات المهمة والمكثفة مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج الحالي.

"الصحفيين" تسلّم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر للوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية

سلمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم، أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، وذلك في إطار بدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.

لمدة ٢١ يومًا.. الجيزة: غلق كلي للطريق الدائري "القوس الغربي" بالاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والمشرف العام على تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمحور عمرو بن العاص تحديدًا أعلى الطريق الدائري (القوس الغربي بالاتجاهين).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة القارئ محمد ماهر الشناوي المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء العليا للحج والعمرة السعودية نقابة الصحفيين غلق كلي للطريق الدائري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
زووم

"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
سانا: بدء خروج حافلات تقل عناصر قسد من حي الشيخ مقصود في حلب
شئون عربية و دولية

سانا: بدء خروج حافلات تقل عناصر قسد من حي الشيخ مقصود في حلب
ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟