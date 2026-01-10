حقق القارئ محمد حسن إسماعيل القلاجي إنجازًا جديدًا في برنامج "دولة التلاوة"، إذ حصل للمرة الأولى على أعلى درجة في المقامات الصوتية، مسجلًا 77 نقطة، ما يعكس مهارته وتميزه في الأداء الصوتي.

ونال "القلاجي"، تقييمًا ممتازًا في أحكام التجويد من لجنة التحكيم، إذ حصل على 99 نقطة من الشيخ حسن عبد النبي و99 نقطة أخرى من الشيخ طه النعماني، ما يؤكد دقة تلاوته وإتقانه لقواعد التجويد.

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا على مكانة محمد القلاجي كأحد أبرز المتسابقين في البرنامج، إذ يجمع بين القوة الصوتية والإتقان الفني، مما يعزز فرصه في التقدم نحو المراحل النهائية من المسابقة ويجعله نموذجًا يحتذى به في الأداء القرائي.

