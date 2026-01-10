إعلان

للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج "دولة التلاوة"

كتب – أحمد العش:

10:48 م 10/01/2026

محمد القلاجي

حقق القارئ محمد حسن إسماعيل القلاجي إنجازًا جديدًا في برنامج "دولة التلاوة"، إذ حصل للمرة الأولى على أعلى درجة في المقامات الصوتية، مسجلًا 77 نقطة، ما يعكس مهارته وتميزه في الأداء الصوتي.

ونال "القلاجي"، تقييمًا ممتازًا في أحكام التجويد من لجنة التحكيم، إذ حصل على 99 نقطة من الشيخ حسن عبد النبي و99 نقطة أخرى من الشيخ طه النعماني، ما يؤكد دقة تلاوته وإتقانه لقواعد التجويد.

ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا على مكانة محمد القلاجي كأحد أبرز المتسابقين في البرنامج، إذ يجمع بين القوة الصوتية والإتقان الفني، مما يعزز فرصه في التقدم نحو المراحل النهائية من المسابقة ويجعله نموذجًا يحتذى به في الأداء القرائي.

القارئ محمد حسن إسماعيل القلاجي محمد القلاجي دولة التلاوة

إعلان

