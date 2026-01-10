"العليا للحج والعمرة" تراجع إجراءات الموسم مع الجهات السعودية.. تفاصيل

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، السبت، إنه بدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة سلسلة من المباحثات واللقاءات المهمة والمكثفة مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج الحالي.

وأضافت الغرفة، أن وفد القطاع الخاص ينضم إلى بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا بالأراضي المقدسة، برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في إطار التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لمتابعة ملفات الحج والعمرة، وحرص غرفة شركات السياحة على دعم جهود الدولة في تنظيم الموسم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن الوفد يضم عددًا من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وهم ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد وفد القطاع الخاص عدة لقاءات موسعة مع مقدم خدمات الحج “الراجحي”، المسؤول عن خدمة حجاج السياحة بمختلف برامجها (الفاخر، والخمس نجوم، والاقتصادي، والبري)، حيث تستهدف الاجتماعات الوقوف على آخر استعدادات الشركة لموسم الحج من مختلف الجوانب، بما في ذلك خدمات الإعاشة والتغذية، والتنقلات، والمواقع المخصصة في مشعري منى وعرفات.

كما أشارت إلى أن الاجتماعات تتناول مراجعة ما تم إنجازه حتى الآن بشأن حجز الأراضي المخصصة لجميع حجاج السياحة بمختلف البرامج في المشاعر المقدسة، وبحث الإجراءات المطلوبة ومواعيد تنفيذها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لموسم الحج.

وبينت أنه من المنتظر أيضًا بحث الاستعدادات الخاصة بالمخيمات المخصصة لحجاج السياحة، ومدى مطابقتها للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وكذلك للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للموسم، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وبين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، لتطوير آليات العمل المشترك وتحقيق الانسيابية في الإجراءات، والحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين.

