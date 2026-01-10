أشاد خبراء لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بالأداء المتميز للمتسابق محمد حسن إسماعيل القلاجي، خلال مشاركته في الحلقة الـ18 من البرنامج اليوم السبت، معتبرين تلاوته نموذجًا يحتذى به في الإتقان الفني وحسن الأداء.

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن تلاوة محمد حسن جاءت خالية من الأخطاء، مشيدًا ببراعته في ضبط أحكام التجويد وإتقان القراءة، مؤكدًا: "لا يوجد أي أخطاء، أبدع واتقن القراءة حكم وتجويد".

وأشار الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، إلى أن أداء المتسابق كان متألقًا كالعادة، مؤكدًا أنه لو أمكن نقله مباشرة إلى المرحلة النهائية لما تردد في ذلك، وأضاف: "ظهر كعادة كنجم متألق ومتميز، ولو أقدر أصعدك المرحلة الأخيرة على طول".

وعبّر الشيخ طه النعماني، من جانبه، عن إعجابه بأداء محمد حسن، مشيرًا إلى ثباته وجودة أدائه التي تضاهي مستوى كبار القراء، وقال: "معنديش حاجة أقولها، وربنا يحفظك، وأداء فوق الممتاز، ثبات وأداء الكبار".

وأجمع أعضاء لجنة التحكيم على أن محمد حسن إسماعيل يعتبر من أبرز المتسابقين في البرنامج، لما يتمتع به من دقة فنية وتألق صوتي، ما يعزز فرصه في المراحل المقبلة من برنامج "دولة التلاوة".

وتشير بعض الترجيحات إلى أن الحلقة المقبلة قد تضم مجموعة من المتسابقين المميزين من بينهم القلاجي، وعمر علي، وعبد الله عبد الموجود، وعلي محمد، في خطوة ينتظرها جمهور البرنامج بشغف.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أورام دار السلام ومبناها الجديد