25 صورة.. أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تتضمن فرص عمل جديدة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، اليوم، أن 65 شركة من القطاع الخاص في 12 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7293 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

أماكن فرص العمل

أشارت الوزارة، إلى أن فرص العمل المتاحة تشمل محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، وجنوب سيناء، مؤكدة تنوع الوظائف المطروحة لتلبي احتياجات قطاعات متعددة بسوق العمل.

تخصصات الوظائف المتاحة

تتنوع التخصصات المطلوبة لتشمل أخصائيي تسويق وموارد بشرية، ومهندسي اتصالات وكهرباء، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديري صيانة، ومحاسبين، ومشرفي مواقع وتنجيد، و"ليدي جارد - إناث"، ومشرفي إنتاج، وشيفات، وأخصائيي مشتريات، وبائعين، ومقدمي طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبي مبيعات، ومراقبي جودة، وفنيين بمختلف التخصصات، وسائقين برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إلى جانب فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، فضلاً عن عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

وبينت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر يناير 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأكدت الوزارة، أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

