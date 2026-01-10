منال عوض: غلق مقلب السلام قضى على أكبر البؤر الملوثة بشرق القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مقلب السلام لتفقد الأوضاع بالمكان، الذي تم غلقه غلقًا آمنًا، والتعرف على تجربته في التخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

شارك في الجولة ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد عاطف، رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الشركة التي تدير المقلب تقوم بأعمال آبار وشبكة سحب الغاز ويتم معالجة الغاز في وحدة مخصصة، تمهيدًا للربط على شبكة الكهرباء، لافتةً إلى أن عمليات غلق المقلب تعد نموذج يحتذى به، حيث أعدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدراسات اللازمة لإغلاق الموقع وتم مراجعتها من خلال وزارة البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للطرح والترسية بتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال إحدى الشركات المتخصصة حيث أعدت شركة أسبيك الدراسات الجيوتقنية والتصميمات التفصيلية وغيرها من التصميمات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الشركة المسئولة عن الموقع قامت بتنفيذ أعمال التشكيل بالموقع متبعة أعلى المواصفات وأقصى معايير الأمان العالمية نظرًا لوقوع المشروع داخل الكتلة السكنية، وبعد الانتهاء من أعمال تشكيل الموقع والتسوية تم تنفيذ آبار المراقبة، كما قامت الشركة بتغطية الموقع بطبقة رملية بطبقات العزل والتبطين على كامل مسطح وجوانب الموقع.

ولفتت منال عوض، إلى أن غلق المقلب يعد خطوة مهمة في القضاء على أحد أكبر البؤر الملوثة بشرق القاهرة والتي ازدادت تأثيراته بعد الزحف العمراني، حيث أصبح يحيط بالموقع موقع سكني، واستاد رياضي، مشددة على ضرورة وضع رؤى مستقبيلية لاستغلال الموقع بالشكل الأمثل لخدمة المواطنين.

