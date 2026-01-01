"عباس" عن احتفالات رأس السنة: العاصمة الجديدة أصبحت وجهة ترفيه عالمية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، إن الإقبال الكبير للمواطنين على احتفالات رأس السنة بعث رسالة سعادة كبيرة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الشركة تنظم احتفالية سنوية في رأس السنة وكافة المناسبات الكبرى، مشيرًا إلى حرصهم على أن تكون الاحتفالية مناسبة للعائلات وطويلة ليستمتع بها الجميع.

وأوضح أن الاحتفالية شملت كرنفالًا للألعاب والأنشطة الترفيهية، وعروضًا للألعاب النارية والبرج الأيقوني، ما أتاح للجمهور مشاهدة العاصمة الجديدة في أبهى صورها، مؤكداً أن المدينة أصبحت وجهة ترفيهية عالمية.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس رضا المواطنين عن الإنجازات، معبّرًا عن دهشته من الانتقادات التي تقلل من حق الناس في الفرح.

