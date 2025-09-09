وزير الزراعة: ضخ أكثر من مليون طن أسمدة مُدعمة خلال الموسم الصيفي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية–الإيرانية.

وأوضح فاروق، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة ضخت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي الجاري (15 أبريل – 30 سبتمبر)، مشيرًا إلى أن المستهدف يصل إلى 1.2 مليون طن يتم توزيعها تدريجيًا وبآلية مراقبة دقيقة.

وأضاف أن منظومة التوزيع جرى تطويرها بالكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يباع الطن بسعر مدعم يبلغ 4500 جنيه، مع إضافة مصاريف نقل رمزية، لافتًا إلى أن لجان التفتيش تتابع أعمال أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول الحصص للمزارعين، خاصة صغار الحيازات حتى 25 فدانًا.

وتطرق الوزير إلى أزمة السوق السوداء للأسمدة، موضحًا أن الفجوة بين السعر الرسمي (250 – 300 جنيه للشيكارة) والسعر غير الرسمي (حتى 1300 جنيه للشيكارة) تعود إلى وجود سعرين مختلفين وممارسات خاطئة مثل تأجير الأراضي دون تسليم بطاقات الحيازة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات في الجمعيات الزراعية.

