طقس الأربعاء.. الأرصاد: أجواء حارة رطبة نهارًا وشبورة صباحية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 يشهد استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل، ومعتدلًا في آخره.

وأضافت النشرة أن شبورة مائية تتكون من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وتوقعت الهيئة أيضًا نشاطًا للرياح على أغلب المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل وفي أماكن الظل.

وناشدت الأرصاد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

