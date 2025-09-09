

كتب- محمد سامي:

أفرجت الجهات المعنية عن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، عقب قضائه كامل فترة العقوبة البالغة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، التي تعود وقائعها إلى 2015.

قالت مصادر مقربة من أسرة هلال لـ"مصراوي"، إنه تم إخلاء سبيله أمس من قسم شرطة قصر النيل بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة بحقه.

تعود القضية إلى سبتمبر 2015، حين ألقت الرقابة الإدارية القبض على الوزير الأسبق عقب تقدمه باستقالته من منصبه على خلفية اتهامه بتلقي رشوة من رجل أعمال مقابل تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.

وفي 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 1.5 مليون جنيه.