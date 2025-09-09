إعلان

انطلاق برنامج "الكلمة الفاصلة" للإعلامية أميرة عبدالعظيم على قناة الشمس ٢

01:30 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

قناة الشمس

كتب- عمرو صالح:

تنطلق اليوم الثلاثاء أولى حلقات برنامج "الكلمة الفاصلة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة أميرة عبد العظيم عبر شاشة قناة الشمس ٢، في عودة قوية لها إلى الساحة الإعلامية بعد فترة من الغياب.

تستعرض عبدالعظيم، من خلاله أبرز القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطن، في إطار برنامج "توك شو" اجتماعي يسعى لطرح الأسئلة الجريئة والبحث عن حلول واقعية.

ويعد البرنامج مساحة حوارية مفتوحة تناقش مختلف الملفات التي تمس حياة الناس اليومية، من خلال استضافة خبراء ومتخصصين ومواطنين لعرض تجاربهم وقصصهم، بما يعكس نبض الشارع، ويضع القضايا في إطارها الصحيح بعيدًا عن المبالغات أو التناول السطحي.

وأكد الدكتور أيمن عطالله، رئيس قناة الشمس ٢، أن القناة حريصة على تقديم محتوى متميز يضيف للمشاهد المصري والعربي ويعكس قضايا المجتمع بموضوعية واحترافية، مشددًا على أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن خطة القناة للتوسع في إنتاج برامج قادرة على المنافسة بقوة في الساحة الإعلامية وتلبي احتياجات الجمهور بمختلف فئاته.

وتُعد الإعلامية أميرة عبد العظيم واحدة من أبرز الأسماء في مجال الإعلام العربي، حيث اشتهرت بأسلوبها الصريح وجرأتها في طرح القضايا الاجتماعية، وقدمت على مدار سنوات طويلة برامج حوارية ناجحة رسخت اسمها كإعلامية صاحبة حضور خاص وتأثير واسع لدى جمهورها.

