كتبت- داليا الظنيني:

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى فتح المعبر أمام الفلسطينيين ومنحهم حرية العيش خارج غزة، موضحًا أن الهدف من هذه التصريحات هو جر مصر إلى هذا الملف بشكل مقصود.

وأكد عبدالفتاح، في حوار ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن القاهرة تمتلك "ثباتًا وصلابة تفاوضية" تمكنها من التعامل مع مثل هذه الضغوط، مشددًا على أن موقف مصر الثابت يتم دعمه بشكل مطلق من الأطراف العربية، التي ترفض بشكل كامل أي مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني، وتدعم حقه في التمسك بأرضه.

ونوه عبدالفتاح إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعطيل مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية المقرر انعقاده يوم 22 سبتمبر بشأن حل الدولتين.

وأكد أن غياب الوفد الأمريكي لن يمنع انعقاد المؤتمر، بل سيعكس "هدية مجانية" تظهر عدم رضا المجتمع الدولي عن موقف واشنطن، خاصة في ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأشار السفير إلى وجود مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن، قدمته الدول العشر الأعضاء المنتخبين، ويتبنى المطالب العربية الجوهرية.

وتوقع أن يحظى المشروع بتأييد كبير، مع احتمال اعتراض الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بـ"حل الدولتين".

وأضاف أن الموقف العربي يستند أيضًا إلى رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا.

وتابع أن الموقف العربي يستمد قوته من تقارير تثبت انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها تجاه وكالة الأونروا، وهو ما قد يدفع للمطالبة بتعليق أنشطتها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.