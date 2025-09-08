إعلان

نقيب الإعلاميين: خارطة تطوير الإعلام يجب ان تشمل القيم التربوية للمجتمع

09:11 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

كتب- عمرو صالح:

ثمن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، التوجيهات الرئاسية بوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري.

وقال "سعدة"، إن عقد اللقاءات والحوارات من قبل الجهات والمؤسسات والخبراء والأكاديميين المعنيين بالأمر الضامن الحقيقي لوضع رؤية استراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة إيجابية بمنظومة عمل الإعلام في مصر.

وأكد على ضرورة أن تشمل خطة التطوير القيم الدينية والتربويّة والاجتماعية الحميدة التي تسيطر على فطرة المصريين.

جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية والذي جاء في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

