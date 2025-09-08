(أ ش أ):

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة، مساء اليوم، جلساتها المتوالية في سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الصحفي في المؤسسات الصحفية القومية، باجتماع موسع مع رؤساء مجالس الإدارات الصحفية، ومديري العموم في القطاعات المالية، والطباعية، والتسويقية، والتوزيع؛ لدراسة المشاكل المالية والادارية التي تواجه المؤسسات، وبحث سُبل حلها كجزء أساسي وفاعل في خارطة الطريق.

حضر الاجتماع من الهيئة: حمدي رزق وعمرو الخياط، وأسامة أبو باشا، والدكتور سامح محروس، أعضاء الهيئة، ومر السيسي أمين عام الهيئة، ودكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للاستثمارات، ووليد عبدالعزيز.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، بأن اجتماع رؤساء مجالس الإدارات، ومديري العموم في المؤسسات الصحفية القومية، من الأهمية للمشاركة في وضع خارطة الطريق، وعرض رؤيتهم لتطوير الرسالة الصحفية ولمسؤوليتهم عن مستوي انتاج الإصدارات، وتوزيعها وتسويقها إلكترونيًا وورقيًا.

وأضاف أن هدف الاجتماع تشخيص الوضع الراهن ماليًا وإداريًا وطباعيًا وتوزيعيًا، واقتراح البدائل، والكلفة المادية للوجستيات المطلوبة لإحداث النقلة المطلوبة في المحتوى.

حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات، ومديري العموم في مؤسسات الأهرام، والجمهورية، وأخبار اليوم، روزاليوسف، والهلال، ودار لمعارف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ،كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية في الماليات، والتوزيع، والمطابع؛ لدراسة النواحي المالية والطباعية والتوزيع بالمؤسسات الصحفية القومية، وعرض التوصيات على الهيئة؛ لتضمينها في الدراسة المطلوبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وتعليمات رئيس الوزراء.