أستاذ علوم سياسية: رؤية مصر الرافضة للتهجير أصبحت موقفًا عالميًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مواجهة قضية التهجير القسري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر رسمت خطوطاً حمراء واضحة تجاه هذه القضية منذ اللحظة الأولى.

وأوضح الحرازين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الموقف المصري تجاه التهجير القسري كان حاسماً، كما أشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكدت أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزُه.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القيادة المصرية تعاملت مع هذا الملف بجدية على كافة المستويات، سواء من خلال مجلس الأمن القومي أو عبر القمّة الدولية التي عقدتها القاهرة، والهادفة لإيصال رسالة واضحة بأن التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول دولياً، ويعد جريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، كانت مصر في مقدمة الدول الرافضة للخطط الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير، وحشدت مواقف عربية وإقليمية للتصدي لهذه المخططات.

ونوه إلى الاتصالات المصرية المكثفة مع الدول العربية لضمان موقف جماعي رافض لسياسات الاحتلال التي تسعى لمحو القضية الفلسطينية، أسهمت في بناء توافق عربي ودولي حول رفض التهجير القسري، لتصبح رؤية مصر صوتاً لا يُستهان به وموقفًا عالميًا بات واضحًا على الساحة الدولية.