التنمية المحلية تبحث التعاون مع الصين في مواجهة الأزمات والطوارئ

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية، هو مينغلانغ، على رأس وفد صيني رفيع المستوى من الوزارة، والذي يزور القاهرة خلال الفترة من 7 لـ9 سبتمبر بالتنسيق مع الوزارة لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات.

جاء اللقاء في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ووزارة إدارة الطوارئ الصينية وممثلي اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

في بداية الاجتماع، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بنائب الوزير الصيني والوفد المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، والشعبين الصديقين المصري والصيني، مشيرة إلى تميز وخصوصية العلاقات التي تجمع بين القاهرة وبكين على كل الأصعدة واعتزاز الدولة المصرية بالصين كشريك استراتيجي.

وأكدت منال عوض، حرص الوزارة على تبادل التجارب والخبرات مع وزارة الطوارئ الصينية في مجالات العمل المختلفة لمواجهة الأزمات والطوارئ، مشيرة إلى أهمية دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمقر الوزارة ودواوين عموم المحافظات لسرعة التعامل مع أي حوادث أو أزمات والعمل على مواجهتها.

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية، ونائب وزير وزارة إدارة الطوارئ، والوفد الصيني، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة للتعرض على نظام عمل المركز، ودوره في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلـك عبر شبكة موحدة وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

كما إطلعاالوفد، على عدد من تجارب الأزمات وسيناريوهات الاستجابة لها، والتعاون الوزارات والجهات والمحافظات لمواجهة وحل الأزمات المختلفة، بالإضافة إلي متابعة المركز لعدد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مواجهة الحوادث والأزمات ومتابعة حملات الرقابة على الأسواق والأسعار والمرافق وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وغيرها من الملفات المهمة.

من جانبه، تقدم نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ، بالشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية على كرم الضيافة الذي تلقاه مع أعضاء الوفد المرافق له خلال الزيارة والجولة التي قاموا بها في مقر محافظة القاهرة والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمقر محافظة القاهرة في السيطرة على الأزمات بالعاصمة، لافتًا إلى وجود قواسم مشتركة بين الجانبين في هذا الجانب.

وأشار هو مينغلانغ، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وزيادة التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ والتدريب وتأهيل الكوادر المحلية في هذا المجال المهم والبناء على العلاقات الجيدة التي تربط قيادتي البلدين الحكومتين المصرية والصينية، موجهًا الدعوة لوزيرة التنمية المحلية لحضور فعاليات المنتدى الدولي لإدارة الأزمات والطوارئ الذي سيعقد في الصين خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد نائب الوزير الصيني، أن مصر دولة محورية ومهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن أكبر الاقتصاديات في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وتلعب دورًا مهمًا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير الصيني، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة في مختلف المجالات وشهد التعاون الثنائي تطورًا كبيرًا وصل إلى الشراكة الاستراتيجية.

وخلال تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، أبدى هو مينغلانغ، وأعضاء الوفد الصيني، إعجابهم بالتجهيزات والإمكانيات الموجودة في المركز، كما أعرب عن ترحيب وزارة إدارة الطوارئ الصينية على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال مواجهة الأزمات والطوارئ.

