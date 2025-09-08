مصدر يكشف حقيقة سقوط سلم كهربائي بمحطة مترو مسرة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمترو الأنفاق، حقيقة ما تردد بشأن سقوط سلم كهربائي بمحطة مترو مسرة وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الواقعة ليست سقوط السلم الكهربائي، ولكن ما حدث هو سقوط راكب أعلى كرسي متحرك على السلم الكهربائي.

وأضاف المصدر: راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدل ما يدخل الأسانسير، جه عند السلم ووقع، والحركة منتظمة في المحطة.

