ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة

11:00 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

المهندس نجيب ساويرس

كتب- محمد عبد الناصر:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن السوق العقارية تعاني حاليًّا تراجعًا كبيرًا في المبيعات بجانب إرجاع المشتريين وحداتهم؛ لعدم قدرتهم على السداد.

وأضاف ساويرس، خلال كلمته في مؤتمر ثينك كوميرشال، اليوم الإثنين، أن تكلفة إنشاء الوحدة تمثل حاليًّا 25% من الأسعار المعلنة، ويتبقى الـ75% تكلفة تمويل وقروض.

وأشار رجل الأعمال إلى أن شركة "أورا" للتطوير العقاري، حريصة حاليًّا على الدخول في مشروعات جديدة نتيجة ما يحدث في السوق.

وأكد ساويرس أن عدم استقرار أسعار مواد البناء من المشكلات التي تواجه قطاع العقارات، بجانب الفائدة المرتفعة، وطول مُدد استخراج التراخيص والقرارات الوزارية.

المهندس نجيب ساويرس الأسعار المعلنة المبيعات السوق العقارية
