هل يمكن إطالة العمر إلى 150 عامًا؟

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سامح القفاص، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن فكرة إطالة عمر الإنسان إلى 150 عامًا لا تزال تحمل الكثير من الخيال العلمي، مشيرًا إلى أن التقدم في العلاجات والمكملات الغذائية يساهم في تحسين صحة الخلايا ولكنه لا يصل إلى حد تحقيق الخلود حيث أن العمر الافتراضي لخلايا الإنسان لا يتجاوز 150 عامًا بأي حال من الأحوال.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، قال القفاص، إن التركيز الحالي ينصب على الوقاية وعلاج الأمراض لضمان حياة أطول وأكثر جودة.

أوضح القفاص أن هناك مكملات غذائية مثل فيتامين د والكوإنزيم كيو 10 ومضادات الأكسدة تعمل على تقليل الالتهابات وتلف الحمض النووي في الخلايا.

وأضاف استشاري أمراض القلب، أن هذه المكملات، رغم توفرها، لا تقدم نتائج كبيرة، حيث قد تضيف أسابيع أو شهور إلى العمر وليس سنوات طويلة كما يُروج أحيانًا.

وتابع القفاص مشيرًا إلى أن بعض المواد مثل NAD+ (نيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد) تُستخدم لتعزيز صحة الخلايا وتقليل تأثير العوامل المؤكسدة، لكنها باهظة الثمن وغالبًا تُعطى عبر محاليل وريدية بجرعات عالية.

وأكد أن تقليل السعرات الحرارية، أو ما يُعرف بـ"التقييد الحراري"، يعد من الطرق المثبتة علميًا لإطالة العمر، حيث يقلل من الالتهابات المزمنة الناتجة عن تناول الدهون المشبعة والسكريات البسيطة.

وأشار القفاص إلى أن الخلايا المسنة، أو ما يُسمى "الخلايا الزومبي"، تنتج عن تلف الحمض النووي وتصبح ضارة بالخلايا المحيطة، مما يسرع الشيخوخة.

وأكد استشاري القلب، أن تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، إلى جانب الوقاية المبكرة وعلاج الأمراض، يظل السبيل الأكثر فعالية لتحسين الصحة وإطالة العمر، مشددًا على أن "إكسير الحياة" المزعوم لا يزال بعيد المنال.