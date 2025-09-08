شبورة صباحية وارتفاع الأمواج بالسواحل.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، مشيرة إلى استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، رغم بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المناطق، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا، مشددة على تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد أن بعض السحب المنخفضة ستظهر صباحًا على الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وفيما يخص السواحل، أوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية وبلطيم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، كما تتعرض بعض مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40 – 60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

