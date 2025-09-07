عمرو أديب يعلق على ظهور بحيرة غامضة في قلب صحراء المنيا

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على ظهور بحيرة غامضة في قلب صحراء البهنسا بمحافظة المنيا مؤكدًا أن القصة ليست مجرد مشهد طبيعي، بل لها أبعاد علمية وتاريخية تستحق الوقوف عندها.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس صحيت من النوم في المنيا لقت بحيرة غامضة في الصحراء، البحيرة على بعد مسافة قريبة من منطقة البهنسة الأثرية في وادي المويلع، البعض أطلق عليها اسم "البحيرة الملعونة".

وأوضح أديب أن خبر ظهور بحيرة في منطقة صحراوية جافة مثل البهنسا، المعروفة بآثارها الإسلامية والتاريخية العريقة، جعل الناس في حيرة: "إحنا بنتكلم عن صحراء، يعني مكان بعيد تمامًا عن وجود بحيرات أو منابع مائية ظاهرة، وده اللي خلّى القصة تبدو غامضة".

وتابع مقدم "الحكاية": "بالفعل هناك مساحة مائية لامعة وسط الرمال، وهو ما جعل البعض يربطها بظواهر خارقة، بينما ذهب آخرون لاعتبارها مؤشرًا جيولوجيًا جديدًا".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن تحاليل علمية دقيقة جرت على عينات المياه والتربة في محيط هذه البحيرة، وكشفت أن الأمر لا يتجاوز كونه تجمعاً مائياً ناتجاً عن عوامل طبيعية مرتبطة بالأمطار الجوفية والتكوينات الأرضية، مشيرًا إلى أن تلك المياة بها نسبة ملوحة عالية للغاية.