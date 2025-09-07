كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة مروة الدالي لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكليفها للعمل مستشارة للوزير للتنمية المستدامة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا القرار الذي يُعد تقديرًا مستحقًا للدكتورة مروة الدالي لما قدمته من جهود بارزة وإسهامات علمية ومجتمعية مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة والمجتمع المدني مؤكدة أنها تعد نموذجًا مُشرف للمرأة المصرية متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مروة الدالي الأستاذ المساعد بقسم السياسات والإدارة العامة بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حصدت العديد من الجوائز العالمية من بينها اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بالإضافة إلى جوائز مرموقة في مجالات ريادة الأعمال الإجتماعية والابتكار من مؤسسة أشوكا العالم العربى ومعهد سينارجوس الأمريكي وجائزة روكفلر والجمعية الدولية القطاع الثالث كأفضل باحثة فى مجال العطاء الأهلي والتنمية.