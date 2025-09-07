كتب- محمد نصار:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأحد 2025/09/07، هزة أرضية غرب تركيا على بعد 873 كم شمال مرسى مطروح.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية، كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 2025/09/07

- وقت الحدوث: 12:35:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.9 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 39.14 شمالًا.

- خط الطول: 28.17 شرقًا.

- العمق: 8.02 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

